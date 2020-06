Campo di Marte, finisce al Consiglio di Stato la battaglia legale per i parcheggi

Battaglia legale per 90 posti auto. E’ quella che vede su fronti contrapposti il Comune di Arezzo e la società proprietaria di quegli spazi di sosta che fanno da corona a via Campo di Marte. Della vicenda si è già occupato il Tar e adesso dovrà farlo il Consiglio di Stato davanti al quale l’amministrazione ha già annunciato che porterà il caso. Il motivo del contendere è squisitamente giuridico: secondo Palazzo Cavallo su quei parcheggi, negli anni, si è venuta a creare una servitù di uso pubblico; niente affatto, è la replica della proprietà, che ha portato tutto l’incartamento, compreso il contratto di servizio tra Comune e Atam, di fronte al Tribunale amministrativo della Toscana che si è pronunciato nei mesi scorsi. La sentenza è stata pubblicata il 19 marzo e, di fatto, ha dato ragione alla società che detiene la proprietà dell’area. “Ritenuto di non condividere l’impostazione giuridica della sentenza del Tar Toscana”, si legge in una delibera, la giunta Ghinelli ha dato mandato ai suoi legali, gli avvocati Lucia Rulli e Stefano Pasquini, di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. Quei posti auto sono lì dal 1967, quando fu sottoscritta la prima convenzione che prevedeva questo parcheggio pubblico. Una concessione d’uso gratuita che si è rinnovata negli anni. In attesa che venga fissata l’udienza, i legali dell’amministrazione comunale hanno fatto partire, sempre indirizzata al Consiglio di Stato, una richiesta di sospensiva della decisione adottata dal Tribunale amministrativo della Toscana.