Arezzo, l'albergo sanitario è Covid-free. Uscito l'ultimo paziente

L’albergo sanitario non ha più pazienti. L’ultimo ospite è guarito ed ha lasciato l’Arezzo Sport College giovedì 4 giugno, nel primo pomeriggio a tre mesi esatti dalla diagnosi di positività al Coronavirus, il 4 marzo scorso. Ad attenderlo fuori la moglie e i gestori della struttura, la famiglia Passalacqua che, come ha fatto per tutti glialtri ospiti guariti, ha consegnato al paziente “dimesso” una piantina grassa. Un cactus, per l’esattezza, come augurio di forza, resistenza e di un ritorno alla vita. Per il paziente che ha lasciato l’albergo sanitario, un giovane aretino, è stato un percorso lungo e faticoso. Ha scoperto infatti di essere positivo al Covid-19 il 4 marzo scorso. Novanta giorni prima di avere il responso di negatività del tampone al virus e ritrovare la gioia di un abbraccio. Ieri così anche gli infermieri hanno lasciato l’albergo sanitario, mentre i gestori adesso aspettano ciò che dirà loro la Asl. L’Arezzo Sport College, come da contratto, è albergo sanitario fino al 30 giugno. Ma, in assenza di ospiti positivi, sarà dismesso prima? Il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso risponde così: “Siamo prudenti. L’albergo sanitario, anche per la difficoltà che abbiamo avuto nell’individuarlo qui ad Arezzo, resterà ancora aperto. Magari faremo un primo step tra una settimana o dieci giorni per capire come è la situazione e se, nel frattempo, ci sono stati nuovi ingressi. Per il momento la data di dismissione è quella del 30 giugno. Se vediamo però che la situazione andrà migliorando, allora potremo prendere altre decisioni. Ma non facciamoci prendere dalla fretta. Fino a questo momento la prudenza ci ha premiati”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DI AREZZO IL 5 GIUGNO 2020 E ON LINE