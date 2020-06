Arezzo, parroco fa in estate la benedizione delle case saltata a Pasqua

La benedizione delle case arriva in posticipo. D’estate. Saltata prima di Pasqua per l’emergenza Coronavirus, la tradizionale visita alle famiglie con l’acqua santa e le preghiere, viene recuperata da metà giugno in poi nelle popolose parrocchie di Manciano, Castroncello e Brolio. “Lo abbiamo deciso con il consiglio pastorale per non perdere un momento così importante di comunità”, dice padre Antonio Airò, il sacerdote marista che cura le anime di questa fetta di territorio del comune di Castiglion Fiorentino.

“E abbiamo pensato di collocare questo giro delle case nei giorni precedenti alle feste patronali dei paesi, che sono il 24 giugno, per San Giovanni Battista, a Brolio, L’8 settembre a Manciano, festa di Santa Maria della Misericordia e il 4 ottobre, San Francesco, a Castroncello”.

Quindi tra qualche giorno padre Antonio inizierà le inedite visite estive alle famiglie della parrocchia di Brolio, poi a fine agosto sarà la volta di Manciano e infine a fine estate la benedizione ai fedeli di Castroncello.

“Ovviamente tutto si svolgerà osservando le misure e gli accorgimenti di sicurezza che ognuno di noi conosce bene”, annuncia il parroco. Quindi distanziamento sociale e mascherine, attenzione massima all’igiene. “Abbiamo pensato che fosse prezioso per la nostra gente questo ricongiungimento dei legami comunitari dopo la fase della quarantena e delle restrizioni rigide, che ha impedito di avere quel contatto diretto con la gente, le famiglie, gli aNziani, i giovani negli ambienti della loro vita quotidiana, le case”. Un migliaio di abitanti a Manciano, circa cinquecento a Castroncello e 380 a Brolio, si tratta di una bella fetta di popolazione che abita in agglomerati e case sparse della campagna.

Le chiese con i campanili di riferimento sono rimaste deserte per settimane. “Il ritorno alle celebrazioni con i fedeli ha visto una parte dei fedeli riprendere con entusiasmo la vita della Chiesa, come usciti da una lunga notte, in altri prevale ancora la prudenza, altri ancora hanno avuto l’occasione per tagliare il cordone con la Chiesa e spero che l’occasione della benedizione possa essere il momento per riallacciare una storia di fede e appartenenza”, aggiunge padre Antonio Airò. Che in questi giorni ha annunciato, oltre alla benedizione delle case estiva, le nuove date per la festa del Perdono, il 27 settembre a Manciano e le Comunioni, il 4 ottobre a Castroncello.