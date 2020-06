Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 3 giugno 2020, a firma del giudice del lavoro Giorgio Rispoli, ha accolto il ricorso che 36 agenti della Polizia Municipale avevano presentato nel mese di marzo 2019 contro il Comune di Arezzo su uno degli argomenti che aveva provocato la contrapposizione con la giunta Ghinelli.

Lo riferisce una nota diffusa dall'avvocato Roberto Alboni che nella lite rappresentava gli agenti della polizia municipale, che hanno diritto ad essere rimborsati.

"L’amministrazione comunale pretendeva di destinare un contributo previdenziale spettante agli agenti di Polizia Municipale in modo esclusivo, obbligatorio e autoritario al Fondo Perseo-Sirio, con abbandono dei Fondi bancari liberamente prescelti dai dipendenti in anni antecedenti", si legge nel comunicato. "Di tale tesi non era convinto l'allora Comandante Cecchini, il quale aveva a suo tempo emesso un provvedimento coerente con la decisione del giudice".

"Di diverso avviso, invece, il parere della Giunta e di altri funzionari comunali - oggi smentiti dalla decisione del Tribunale - i quali non avevano dato seguito al provvedimento del Comandante Cecchini. Il giudice ha condannato il Comune di Arezzo, con decisione immediatamente esecutiva, a provvedere al “versamento – in favore dei ricorrenti – delle somme loro dovute a norma dell’art. 208 d. lgs. n. 285/1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicato in ricorso”.

L'avvocato Alboni afferma: "Aveva, dunque, ragione il CSA (sigla sindacale ndr.) ad indire, fra la primavera 2019 e il mese di gennaio 2020, una serie di stati di agitazione e di scioperi a tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia Municipale del Comune di Arezzo, di cui è il Sindacato maggiormente rappresentativo."