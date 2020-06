Arezzo, strage in A1: tra i morti ci sono due bambini

Ci sono due bambini, un neonato di sei mesi e uno di otto anni, tra le vittime del terribile incidente in A1 ad Arezzo. I morti sono quattro, e sarebbero di origini rumene. Ci sono altre sette persone rimaste seriamente ferite, tra le quali altri due minori trasportati al Meyer. Gli altri feriti sono stati portati negli ospedali di Arezzo, quattro, e Siena.

L'inferno si è scatenato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo la carreggiata sud tra il casello di Arezzo e quello di Monte San Savino. Coinvolti numerosi mezzi, circolazione chiusa in entrambe le direzioni. Lo scontro fra i veicoli in transito in Autostrada del Sole è successo, per la precisione, al km 360.

In movimento gli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3 e quello dei vigili del fuoco. Sul posto anche il pm Roberto Rossi. Impegnati molti uomini tra soccorritori del 118, polizia stradale, pompieri, Società autostrade.