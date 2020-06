Arezzo, gruppo di ragazzi tenta ingresso a scuola nella notte: intervento dei carabinieri

Mascherine Tricolore in piazza a Roma: “Questo Governo fa solo promesse”

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2020 Mascherine Tricolore in piazza a Roma: “Questo Governo fa solo promesse” Le Mascherine Tricolore si sono date appuntamento in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la gestione dell’emergenza economica dovuta al covid da parte del Governo. “Questo Governo fa solo promesse” ecco le parole di una delle organizzatrici della protesta. Fonte: Agenzia ...