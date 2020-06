Arezzo, reperti archeologici nell'azienda agricola: scatta il sequestro

Dal 14 maggio c’è un’azienda agricola di Terranuova Bracciolini sotto sequestro: la Guardia di Finanza quel giorno effettuò un blitz e appose i sigilli dopo aver riscontrato che dal terreno erano riaffiorati resti archeologici ritenuti di rilievo.

In particolare si tratterebbe di basoli, cioè pietre anticamente usate per i lastricati, e manufatti in ceramica. Le ruspe nella località detta I Pozzi furono bloccate e apposti i sigilli.

Il titolare dell’azienda è indagato perché non avrebbe denunciato i ritrovamenti di quei materiali che, si giustifica lui, gli sembravano solo delle comuni pietre.

Probabilmente indirizzati lì da una segnalazione, gli uomini delle fiamme gialle si sono recati sul posto per compiere un accurato controllo. Il caso è seguito dal sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi. Basoli ed altri oggetti recuperati dai finanzieri sono stati messi a disposizione degli esperti della Soprintendenza ai beni archeologici, per definirne in modo preciso la datazione.

Se si tratta di resti di epoca romana, se anche precedenti o se invece medievali. Dal valore della scoperta dipende gran parte dell’esito del procedimento penale aperto dalla procura di Arezzo a carico dell’imprenditore valdarnese. Il quale ha presentato ricorso contro il provvedimento di sequestro, con udienza del Riesame fissata per martedì 9 giugno davanti al giudice Filippo Ruggiero. A sostenere le ragioni del proprietario dell’azienda sono gli avvocati Fabrizio Niccoli di Firenze e l’avvocatessa Stella Scarnicci di San Giovanni Valdarno. L’istanza di dissequestro potrebbe tendere anche a sbloccare tutto il resto dell’attività, ad eccezione del terreno dove si trovano i reperti.

Questo, affermano i suoi legali, consentirebbe al proprietario dell’azienda - acquisita all’asta - di svolgere tutti i lavori stagionali ora interrotti con grave danno economico per lo stop alle varie produzioni agricole.

La decisione sul decreto di sequestro è questione ormai di giorni. Ma la vicenda attende di essere chiarita anche per l’esatta datazione dei resti, che potrebbero offrire, se realmente di valore, una rilettura della storia del territorio.

Ma da chiarire ci sono anche altri aspetti della vicenda, visto che per l’imprenditore viene anche ipotizzato il reato di ricettazione.

Luca Serafini