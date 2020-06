Arezzo, morte di Martina caduta dall'hotel: "Scappava da stupro". Arriva sentenza per i due giovani

Vigilia di sentenza per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani di Castiglion Fibocchi accusati per la tragica fine di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata dal balcone dell’hotel Santa Ana di Palma di Maiorca. Erano tutti ventenni, allora. In vacanza. Lei era nella camera dei ragazzi. Volò di sotto, in slip, alle prime ore del mattino del 3 agosto 2011.

Domani martedì 9 giugno, a quasi nove anni dal tragico fatto, si conclude a Firenze il processo d’appello dopo che l’emergenza Coronavirus ha allungato ulteriormente la tribolata e oscura storia. Il procuratore generale Luciana Singlitico ha chiesto 3 anni di reclusione per “tentata violenza sessuale di gruppo”, tanti quanti ad Arezzo ne aveva inflitti ai due castiglionesi il tribunale in composizione collegiale.

Ma gli altri tre anni della condanna (in totale erano sei) sono caduti in prescrizione a novembre. Si riferivano alla “morte in conseguenza di altro reato” e la loro estinzione ha suscitato non poche polemiche, in primis dei genitori di Martina per i quali, lo hanno detto anche al ministro della giustizia Bonafede, quando c’è di mezzo la morte di una persona la prescrizione non dovrebbe esistere mai.

Secondo la ricostruzione fatta ad Arezzo dal pm Roberto Rossi, in quell’alba maledetta alle Baleari la ragazza precipitò per sfuggire ad una violenza sessuale. Ci sono indizi, ma non prove schiaccianti contro il motocrossista Albertoni e l’artigiano edile Vanneschi. I due hanno proclamato la loro innocenza davanti alla corte fioretina. I loro difensori, gli avvocati Tiberio Baroni e Stefano Buricchi, hanno sferrato picconate al castello accusatorio.

E’ imprevedibile l’esito del processo con una vasta gamma di soluzioni, che contempla anche la riapertura dell’istruttoria. Oltre alla riconferma della condanna inflitta in primo grado, sono possibili l’assoluzione, per ragionevole dubbio o se la corte ritiene non raggiunta la prova. Ma ci sta anche la diversificazione delle posizioni dei due amici in base a quanto hanno riferito e ai ruoli in base a ciò che è emerso. Uno aveva un graffio al collo in seguito alla colluttazione con Martina. La ragazza si scagliò contro di lui nel tentativo di divincolarsi o fu una specie di raptus isterico?

Nelle dichiarazioni gli imputati hanno anche evocato uno spinello fumato dalla giovane, suscitando l’indignazione dei genitori di Martina: “Vogliono ridicolizzarla”. Furono loro a far riaprire il caso frettolosamente chiuso in Spagna. Sono parte civile con gli avvocati Luca Fanfani e Stefano Savi. L’11 marzo si aspettavano la sentenza. Ma il processo Martina è andato a sbattere sull’emergenza Covid-19.

Tutto spostato al 9 giugno. Bruno Rossi e Franca Murialdo saranno ad assistere all’epilogo di un procedimento lungo e tortuoso durante il quale furono riesumati i poveri resti della giovane, troppo deteriorati per stabilire se ci fosse stata la violenza sessuale che l’accusa desume dal fatto che Martina fosse in slip, che reagì, che per scappare da un balcone all’altro cadde nel vuoto. Dagli atteggiamenti dei due ragazzi e dalle intercettazioni ambientali dove bisbigliano. Ma andò proprio così?

Luca Serafini