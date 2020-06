Coronavirus, è finita. Arezzo è finalmente Covid free, guariti tutti i 102 positivi

E' finita. Arezzo è Covid free. Sono guariti tutti i 102 positivi al Coronavirus. Finisce un incubo che era cominciato a marzo con i primi contagi alla scuola primaria Monte Bianco. Arezzo è finalmente libera dal Covid, anche se non è assolutamente il caso di abbassare la guardia. Da martedì 9 giugno il sindaco Alessandro Ghinelli ha annullato l'ordinanza che obbligava l'uso della mascherina in ogni luogo sia all'aperto che al chiuso. La mascherina adesso va usata solo nei luoghi chiusi e quando non è possibile osservare la distanza di sicurezza. Da martedì 9 giugno dunque fine dei contagi. I guariti tra città e provincia sono 10: 1 ad Arezzo, due a Montevarchi e uno a Bibbiena.