Arezzo, CloudItalia sposta la sede a Firenze: assemblea on line dei lavoratori per dire no

CloudItalia scoppia di salute e nel periodo del lockdown non si è mai fermata, ha più lavoro di prima. Ma l’azienda delle tlc non torna indietro sui suoi passi: chiude la sede di Arezzo in via Calamandrei e vuol trasferire i 76 dipendenti a Firenze, nella zona di Osmannoro. Tre ore di viaggio ogni giorno, andata e ritorno, questa la scomoda prospettiva. Una decisione che mette in ginocchio gli addetti di CloudItalia, tra i quali molte donne con incombenze familiari, che giocano la battaglia finale per scongiurare un pendolarismo di questa portata.

Oggi, 10 giugno, è in programma l’assemblea per fare il punto della situazione e valutare eventuali forme di protesta, come lo stato di agitazione e scioperi. I dipendenti si incontreranno in modo virtuale sulla piattaforma Webdesk. “La situazione è difficile” dice Salvatore D’Amico, del sindacato Slc Cgil. “CloudItalia ha annunciato al tavolo aperto dalla Regione Toscana, che non intende rinunciare alla riorganizzazione, accompagnata nell’ultimo trimestre del 2020 dalla fusione di CloudItalia e Irideos, dopo l’incorporazione avvenuta in precedenza”.

La strategia aziendale è rinunciare ad una sede aretina, facendo confluire gli addetti su Firenze. L’operatore delle telecomunicazioni attualmente è insediato nella ex struttura di Eutelia, che nei mesi scorsi è stata acquistata da Aruba nel procedimento aperto dal tribunale. Il contratto d’affitto è prorogato ma CloudItalia ha dichiarato di voler levare le tende da Arezzo entro l’anno. Nel periodo Covid quasi tutti i dipendenti hanno lavorato in smart working da casa, solo alcune unità sono rimaste in via Calamandrei.

“La Regione ha chiesto l’individuazione di un altro ambiente ma CloudItalia va avanti nel suo proposito”, aggiunge D’Amico. Una situazione che tiene sulle spine i 76 lavoratori con le spalle al muro di fronte al bivio: snaturare ritmi e abitudini di vita o rinunciare al posto di lavoro. “E’ un licenziamento collettivo camuffato”, commenta qualcuno tra i dipendenti, amareggiato dalla paradossale situazione: tanto lavoro, ma la prospettiva di perdere l’ufficio.

Anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli si è interessato alla situazione che rischia di segnare un nuovo impoverimento per il tessuto economico e produttivo della città. CloudItalia (250 addetti totali, 150 mila clienti e 15 mila km di fibra) iniziò a operare dopo il tracollo di Eutelia. Finora ha mantenuto il suo assetto e viaggia su numeri importanti nei servizi tlc: ora sta per fondersi con Irideos, che fa capo al fondo F2I partecipata da Cassa Depositi e Prestiti. La solidità dell’azienda non è in discussione. Ma ci sono 76 posti in discussione.

Luca Serafini