Novantenne ritrovato in serata in un bosco: in salvo grazie ai carabinieri

Uscito di casa, i carabinieri lo hanno ritrovato in un bosco: riverso a terra, in stato di semi incoscienza. Soccorso, è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni sono in via di miglioramento. Protagonista della disavventura un novantenne di Sansepolcro. A dare il via alle ricerche, intorno alle 21 di martedì 9 giugno, una telefonata ai militari del comando compagnia di Sansepolcro. I vicini di casa del pensionato sono preoccupati perché l’uomo sembra non essere in casa; la circostanza non è usuale data l’ora e le abitudini dell’anziano. Piove a dirotto dal primo pomeriggio e le cagionevoli condizioni di salute del pensionato preoccupano non poco. Vengono allertati due equipaggi dell’Arma. I militari si dividono e iniziano ad effettuare le ricerche in tutte le zone limitrofe all’abitazione, entrando poi in una folta area boschiva dove le chiome degli alberi frenano in parte la fitta pioggia. Il novantenne viene ritrovato riverso a terra e in condizioni di semi incoscienza, i vestiti zuppi d’acqua. Viene soccorso dai carabinieri che lo trasportano immediatamente al pronto soccorso. Le condizioni dell’anziano non sembrano gravi e sono migliorate nelle ultime ore, ma dovrà restare in osservazione per i prossimi giorni.