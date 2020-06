Calciatore del Milan rapinato: orologio da 80mila euro recuperato in A1 dalla Polizia. Due fermati

E' stato recuperato, al termine di un controllo nel tratto aretino della A1 effettuato dagli agenti della Polizia stradale di Battifolle, l’orologio da 80mila euro portato via al calciatore del Milan, Samu Castillejo, rapinato nel pomeriggio di martedì 9 giugno in piazza Principessa Clotilde a Milano. Due italiani sulla trentina sono stati sottoposti a fermo di polizia. Stando ad una prima ricostruzione la pattuglia li ha intercettati intorno alle 17 di mercoledì 10 giugno, nell'area di servizio di Badia al Pino. Sono scattati i controlli e quel costoso orologio è stato ritrovato in loro possesso. Dagli accertamenti è risultato essere dello stesso modello e marca di quello sottratto al giocatore del Milan. Castillejo, ancora presente negli uffici della Squadra mobile milanese per la denuncia, ha riconosciuto tramite una foto l’orologio che gli era stato portato via nel pomeriggio di martedì.