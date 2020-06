Crac Banca Etruria, il processo riparte a settembre

Riprenderà giovedì 17 settembre il processo per il crac Banca Etruria. Dopo un lungo stop, dettato dall’emergenza Covid, è stata fissata la data per il ritorno in aula del maxi dibattimento che vede chiamati in causa per bancarotta - fraudolenta o semplice - 25 tra ex vertici e amministratori dell’istituto di Via Calamandrei. Un processo che, prima della sospensione, stava procedendo a tappe serrate, anche con due udienze a settimana. Dopo gli oltre sessanta testimoni convocati dalla Procura e i testi chiamati dalle parti civili, il dibattimento riprenderà con le audizioni degli imputati davanti al collegio presieduto dal giudice Fruganti.