Arezzo, caso Guerrina Piscaglia: dubbi sulle ossa e attesa per risposta del Ris. La famiglia: "Gratien parli"

La speranza dei familiari di Guerrina Piscaglia rischia di infrangersi in una nuova delusione. Dalle prime comunicazioni del Ris di Roma alla procura di Arezzo, le ossa ritrovate nella Grotta della Tabussa vicino a Badia Tedalda, non sarebbero riferibili alla donna sparita il primo maggio 2014 a Cà Raffaello. Ma gli esami sono in corso. Riaffiorate da una parete franata della caverna, non si sa se appartengano ad un uomo o ad una donna ed è incerta la datazione. Ma addirittura, data la grandezza, potrebbe trattarsi dei resti di un animale.

La relazione ufficiale del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri dovrebbe arrivare oggi o al più tardi lunedì al pm Marco Dioni, il magistrato che ha condotto con tenacia le indagini del caso Guerrina, sfociate nella condanna definitiva di padre Gratien Alabi a 25 anni di reclusione. Colpevole di omicidio e, appunto, di distruzione di cadavere. Il corpo della 49enne che il prete uccise - non si sa se in canonica o altrove né con quali modalità - non è stato mai trovato nonostante gli sforzi compiuti.

E ogni volta che da queste parti la terra restituisce scheletri o frammenti, è un tumulto di emozioni per la famiglia Piscaglia, a Novafeltria, e per la famiglia Alessandrini, a Cà Raffaello, i centri tra Toscana e Romagna dove Guerrina ha lasciato il marito, il figlio Lorenzo, i suoceri, le sorelle. Due femori, il bacino, una tibia, le rotule: sono questi i resti ossei riaffiorati dalla parete della Grotta tanto amata dagli appassionati di natura, quanto infida e pericolosa, all’interno della riserva dell’Alpe della Luna.

Un luogo già segnalato da una lettera anonima nel corso delle indagini e visionato all’epoca senza risultati. Dopo il video girato da alcuni escursionisti a inizio mese, i carabinieri di Badia Tedalda hanno contattato i colleghi della nucleo operativo della Compagnia di Sansepolcro guidati dal capitano Angelo Bardi. Lo scheletro, rossastro per la presenza di ferro nel terreno, è stato prelevato e affidato al Ris per accertare se si tratta di resti umani, se riferibili ad un uomo o una donna e risalenti a quale periodo. Estratto il dna, servirà per le comparazioni con quelli archiviati nella banca dati delle persone scomparse. Le ipotesi sono tutte aperte.

Da queste parti passava la seconda linea gotica in tempo di guerra. Potrebbe trattarsi di un soldato. Ma la grotta, famosa per la presenza del raro anfibio geotritone, è stata usata anche come ricovero per animali. Il mistero dello scheletro attende di essere sciolto. Il luogo è compatibile con il caso Guerrina per la distanza, raggiungibile con i mezzi, però, solo se autorizzati ad aprire una sbarra chiusa a lucchetto. L’omicida di Guerrina ebbe quattro mesi di tempo, da solo o con aiuto, per occultare il cadavere. La notizia, suggestiva, del ritrovamento delle ossa ha suscitato grande interesse e curiosità. Trepidazione nei familiari.

“E’ una cosa brutta non sapere nulla così”, dice Mirco Alessandrini, il marito. Il suo avvocato Nicola Detti, aggiunge: “E’ positivo il fatto che gli inquirenti non lascino nulla di intentato e le ricerche del corpo siano ancora attive. In ogni caso è Gratien Alabi che deve parlare, dirci dove mise il corpo di Guerrina”. Silvano Piscaglia, zio di Guerrina: “Ogni giorno pensiamo a lei con la sensazione che qualcosa possa avvenire da un momento all’altro. Nutriamo sempre la speranza. Abbiamo avuto giustizia, ma non la verità.

E a rendere amara la nostra situazione è l’atteggiamento, sconcertante, delle autorità ecclesiastiche che non hanno mai estromesso dalla Chiesa padre Graziano”. Dal lato suo, Alabi è detenuto nel carcere di Rebibbia dove rimugina quasi con fierezza la sua versione dei fatti proclamandosi innocente, nonostante gli indizi (l’uso del telefono di lei) e le bugie che lo hanno inchiodato.

L’avvocato Riziero Angeletti lavora ad una difficile revisione del processo. Servono elementi forti. La difesa per confutare la tesi dell’omicidio vorrebbe partire dal racconto dell’altro prete che quel giorno era in canonica, padre Giovan Battista, che nel processo non è stato sentito.

Luca Serafini