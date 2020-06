Arezzo, Coronavirus: donna muore nella Rsa. Contagiata, poi risultava negativa: esposto e autopsia

E’ morta nella casa di riposo di Bucine quando il peggio per lei sembrava ormai passato. Dopo aver contratto il Coronavirus, la donna si era infatti negativizzata. Ma il 10 giugno l’anziana si è spenta all’interno della Rsa di cui era ospite e dove è stata seguita nel corso della malattia. Nella residenza “Fabbri Bicoli” sono state dodici le persone decedute per il Covid-19 e decine i contagiati. Dopo la fase critica, gestita internamente dell’Asl, la situazione è poi migliorata progressivamente. Tanto che lo scorso 7 giugno il Comune annunciava che gli ultimi tre positivi rimasti, erano risultati negativi e cominciava per loro il periodo di isolamento.

La morte dell’anziana ospite, arrivata nei giorni successivi, non è conteggiata nel bilancio globale dei morti di Covid nelle Rsa valdarnesi (32 decessi tra Bucine e Montevarchi) ma la procura della repubblica di Arezzo ha ricevuto l’esposto dei familiari, che chiedono comunque un doveroso approfondimento. E sulla base di questa iniziativa, il pm Roberto Rossi affiderà martedì prossimo l’incarico al medico legale Marco Di Paolo per eseguire l’autopsia sulla salma dell’anziana che si trova all’obitorio dell’ospedale della Gruccia.

In base agli accertamenti sugli ultimi tamponi fatti sulla donna, si deciderà se procedere con l’esame autoptico ordinario, nell’obitorio dell’ospedale del Valdarno, oppure se effettuarlo a Careggi, dove le misure di sicurezza anti Covid sono più stringenti. E’ là, a Careggi, che il 25 maggio è stata eseguita l’autopsia sull’uomo di 67 anni ospite della Rsa di Montevarchi, deceduto il 14 maggio all’ospedale San Donato dove era stato trasferito al termine di un percorso iniziato ad aprile fatto di ricoveri e spostamenti.

Finora quella era l’unica autopsia nell’ambito delle indagini sui decessi nelle case di riposo con ipotesi di reato, contro ignoti, omicidio colposo plurimo, lesioni, violazioni alle norme sulla sicurezza nel lavoro. Ora ne arriva una seconda. Per gli altri morti non saranno necessarie le riesumazioni: ci si baserà sulle cartelle cliniche. La procura ha affidato la parte di medicina legale al professor Di Paolo, dell’Università di Pisa. Il quesito nel caso dell’anziana è se il decesso è da ritenersi collegato al Coronavirus.

Il Covid-19 lascia infatti postumi, che possono agire su un organismo magari debilitato, per cui il fatto di essere negativi non significa necessariamente essere guariti. La relazione di causa ed effetto è importante nell’ambito delle indagini affidate ai carabinieri del Nas e volte a verificare se nelle Rsa dei Comuni gestite dalle cooperative, ci sono stati ritardi, omissioni, negligenze.

Luca Serafini