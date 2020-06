Arezzo, sconto Covid nel prezzo dello yacht confiscato a Moretti: nuova cifra e data dell'asta

Da 900 mila euro a 650 mila. Maxi sconto Covid per il Lapedo, lo yacht simbolo dei fasti della famiglia Moretti Cuseri, gli imprenditori della moda e del vino poi finiti nel mirino della magistratura. Fissata per il 30 luglio la nuova data per l’asta dell’imbarcazione confiscata ad Andrea, figlio di Antonio, il signore del super vino Oreno. Andata deserta la prima chiamata e saltata per l’emergenza sanitaria la seconda che doveva partire da 780 mila euro, il tribunale di Arezzo opta per un prezzo da saldi.

Una scelta obbligata, d’intesa con l’Istituto Vendite Giudiziarie, per concludere l’affare. La crisi ha colpito anche il mercato della nautica e poi va considerato che l’imbarcazione è ferma nel cantiere di Pisa da un paio di anni durante i quali lo Stato non si è certo preoccupato di fare manutenzione. Ecco allora la decisione di rendere appetibile lo yacht con una cifra quasi dimezzata rispetto ai valori di partenza.

Da qui al 30 luglio gli interessati potranno visionare la barca accompagnati dal personale dell’IVG. Poi ci sarà la gara sincrona mista, sia sul web che fisica, con offerte al rialzo. Il consiglio dell’Istituto è di partecipare direttamente, per evitare brutte sorprese legate al mancato funzionamento di qualche connessione internet. Stavolta potrebbe accendersi davvero la sfida per aggiudicarsi l’imbarcazione di lusso che l’imprenditore Andrea Moretti (Pull Love tra le sue attivitò) si è visto requisire per vecchie inadempienze con il fisco.

Il Lapedo (dal nome mixato dei figli di Andrea) potrebbe finire oltre Atlantico. Ci sono manifestazioni d’interesse dagli Usa, ma anche da altre parti del mondo. Da Dubai e pure da Monaco. Panfilo di grande lusso, accattivante e dotato di tutti i confort, adesso il Lapedo è anche più abbordanile di prima. Andrea Moretti lo acquistò negli anni ruggenti investendo parte dei proventi dell’operazione The Mall, la vendita dell’outlet di Reggello, attraverso un conto svizzero.

L’operazione fa parte delle carte dell’inchiesta sul presunto autoriciclaggio da 25 milioni contestato al patron Antonio, ai figli e agli stretti collaboratori. Il pm Marco Dioni sta per chiudere l’inchiesta, mentre la battaglia sui sequestri di edifici, terreni, società e marchi, va avanti con esiti alterni. Tornando all’asta, finalmente IVG riaccende i motori dopo il lockdown.

Quaranta dipendenti sono in cassa integrazione per lo stop alle vendite giudiziarie. E le procedure immobiliari per le case abitate, 60 per cento del lavoro dell’istituto, sono bloccate. Alla normalità si tornerà con l’anno nuovo. La vendita dello yacht a prezzi scontati preme allo Stato per incamerare denari dell’evasione fiscale e il 5 va all’IVG.

Luca Serafini