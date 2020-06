Arezzo, bambini e nonni morti in A1: l'automobilista arrestato torna in Romania per funerali

L’automobilista della strage in A1 può tornare in Romania. Il gip Giulia Soldini ha concesso all’uomo la possibilità di uscire dagli arresti domiciliari per recarsi nel paese della Transilvania dove lunedì si celebrano i funerali delle quattro vittime dello schianto di Badia al Pino: i suoi due figli e i genitori. Emil lascerà provvisoriamente la casa di Napoli dove comunque dovrà fare ritorno dopo le esequie.

Ad accompagnarlo nel viaggio di andata e ritorno sarà lo zio che lo ospita nell’abitazione individuata per i domiciliari. Il trentenne rumeno è accusato di omicidio stradale plurimo. Tradito da un colpo di sonno, gli si chiusero gli occhi mentre percorreva la carreggiata sud, con la Sharan Volkswagen infilò la corsia dell’area di sosta dove da tredici minuti era in sosta un autoarticolato. La sterzata all’ultimo istante non evitò l’impatto sullo spigolo posteriore sinistro del mezzo pesante e il minivan si sventrò.

Nell’incidente rimase coinvolta anche un’altra macchina. Morti sul colpo i genitori cinquantenni del conducente della Sharan, il figlio di 10 anni di Emil e la figlioletta di sei mesi. Si sono salvate la gemellina e la moglie del trentenne rumeno, e suo fratello quattordicenne. Dopo i primi due giorni in carcere, l’uomo ha ottenuto i domiciliari. L’avvocato Christian Vannucchi che lo difende ha presentato istanza di scarcerazione al tribunale del Riesame di Firenze: udienza il 17 giugno.

Ma nell’immediato ci sono i funerali, ai quali Emil non vuol mancare. Anche il pm Roberto Rossi, che conduce le indagini svolte dalla Polizia Stradale di Battifolle, ha dato parere favorevole alla richiesta. Il gip Giulia Soldini ha concesso la possibilità di tornare in patria per le esequie in base al principio che si tratta di una richiesta attinente alla sfera dei diritti della persona. Emil potrà piangere accanto alle bare di figli e genitori.

Luca Serafini