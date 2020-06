Arezzo, caso Guerrina Piscaglia: le ossa trovate nella grotta sarebbero di animale

Le ossa trovate nella Grotta della Tabussa a Badia Tedalda appartengono quasi certamente ad un animale e non ad un essere umano.

GUARDA IL VIDEO DEL RITROVAMENTO

Sarebbe questo il responso, ancora non ufficiale, anticipato alla procura di Arezzo dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma sulla base di misurazioni, osservazioni e analisi. La relazione degli esperti del Ris deve essere trasmessa, sarà inviata probabilmente lunedì, ma la sostanza dell’accertamento pare sia proprio questa. Nessun collegamento con il caso di Guerrina Piscaglia.

Il pm Marco Dioni sarebbe ovviamente lieto di poter ricevere notizie diverse, che possano chiudere definitivamente il caso di Cà Raffaello, inchiesta da lui diretta magistralmente, affiancato da investigatori tenaci e abili come il maresciallo dei carabinieri Tommaso Surico.

Ma la storia, sigillata dalla sentenza della Cassazione sotto il profilo giudiziario (25 anni di reclusione per padre Graziano, colpevole di omicidio e distruzione di cadavere) resta aperta per i sentimenti umani. Non ci sono, sei anni dopo, i resti sui quali il figlio Lorenzo, il marito Mirco, i suoceri, le sorelle, i conoscenti, possano deporre un fiore. Anche questo tentativo pare ormai definitivamente sfumato.

La speranza dei familiari della donna svanita nel nulla il primo maggio 2014 va a sbattere su un altro nulla di fatto, come avvenne al cimitero di San Gianni (ossa sospette, ma di un uomo) per non parlare delle ricerche a vuoto ovunque, delle segnalazioni, lettere anonime e perfino delle previsioni di veggenti. Ma la speranza della famiglia Piscaglia e della famiglia Alessandrini non finirà mai.

Anche l’avvocato Nicodemo Gentile, dell’associazione Penelope, auspica che l’attenzione resti sempre alzata sul caso Guerrina. “Ritrovare i resti sarebbe pace ai familiari e potrebbe dirci anche come Guerrina è stata uccisa”. Il segreto resta serrato tra questi boschi e nel silenzio della cella di Rebibbia dove Gratien Alabi espia la pena.