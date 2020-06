Cade in bici in una zona impervia: 29enne soccorsa dagli elicotteri di vigili del fuoco e 118

E' caduta a terra mentre in bicicletta stava percorrendo una pista ciclabile che da Cancellino porta verso Lama, nel territorio del comune di Poppi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 del mattino di sabato 13 giugno. E' scattata la macchina dei soccorsi: per raggiungere la zona, particolarmente impervia, si è reso necessario l'intervento, oltre che delle squadre a terra, anche dell'elicottero dei vigili del fuoco a bordo del quale la giovane donna è stata poi trasferita in un'area nelle vicinanze dove ad attenderla c'era l'elisoccorso Pegaso. La 29enne, che nell'incidente ha subito un trauma facciale e ad una spalla, è stata poi trasferita in codice giallo al Cto di Firenze.