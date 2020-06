In arresto cardiaco durante il travaglio, muore a 31 anni: salva la neonata. Tragedia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno all'ospedale valdarnese della Gruccia. La donna, alla quarantunesima settimana di gravidanza, è giunta in ospedale ed è stata ricoverata in reparto. E' iniziato il travaglio ma la 31enne è andata in arresto cardiaco. Con i medici del reparto, è intervenuto anche l'anestesista che ha praticato le manovre di rianimazione. Con il cesareo d'urgenza, la bambina è nata pochi minuti dopo l'arresto cardiaco della madre. Le condizioni generali della piccola sono apparse buone. Per precauzione e in ragione del contesto della nascita, è stata comunque trasferita alla terapia intensiva neonatale del policlinico delle Scotte di Siena. I medici del nosocomio valdarnese hanno tentato per due ore di rianimare ma senza esito la donna 31enne di origini nigeriane, residente con la famiglia a Montevarchi. La Asl ha attivato un'indagine interna e ha disposto il riscontro diagnostico per accertare le circostanze e le cause della tragedia.