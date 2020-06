Arezzo, scompare donna di 89 anni a Montevarchi: ritrovata dai carabinieri dopo ore

Ore di apprensione per una donna di 89 anni che domenica 14 giugno si è allontanata da casa senza farvi ritorno. E' successo al mattino tra Montevarchi e San Giovanni, zona Menchetti, e i parenti hanno lanciato l'allarme per attivare le ricerche. Sul territorio è così iniziata una attivata finalizzata a rintracciare l'anziana, con problemi di Alzheimer. E' stata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montevarchi a notare la signora che vagava a piedi sul ciglio della strada in stato confusionale. Era fine mattinata quando è stato possibile tirare il sospiro di sollievo. Recuperata, la donna è stata consegnata ai familiari. Le condizioni di salute erano buone.