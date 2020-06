Arezzo, positivo al Coronavirus scappa dal Pronto Soccorso. Rintracciato in Sicilia

Un ragazzo rumeno di 25 anni, dichiarato positivo al Coronavirus, è scappato dal Pronto Soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il sindaco Alessandro Ghinelli, durante la diretta facebook con i cittadini, ha dichiarato: "Il ragazzo, rientrato domenica 14 giugno e risultato positivo al Covid, è scappato dal Pronto Soccorso e si è reso irreperibile. Mentre l'altro ragazzo un pakistano è a casa, così come il nuovo caso di Coronavirus che è il coniuge di un contatto già noto". Poi il sindaco si raccomanda: "Tenete sempre alta la guardia. Usate la mascherina quando non potete rispettare la distanza sociale". Alla fine della diretta arriva la notizia che il rumeno è stato rintracciato in Sicilia.