Arezzo, Ghinelli tra codice della strada e le novità sull'Arezzo: "C'è una trattativa in corso"

Il sindaco Ghinelli elenca l’attività della polizia municipale in una settimana: “Elevate violazioni per divieto di sosta in numero di 386, 210 verbali per contravvenzioni al codice della strada. Numeri elevatissimi che dimostrano che i nostri cittadini sono un po’ indisciplinati”. Poi il sindaco Ghinelli risponde alle domande degli aretini. Tra questa una che riguarda anche l’Arezzo. La squadra di calcio non ha fatto i play off e al sindaco gli viene chiesto se il sindaco se la sente di rassicurare i tifosi sulla società. E Ghinelli risponde: “Non me la sento - risponde il primo cittadino - So che ci sono prospettive per pensare in positivo, ma non dipendono dal mio intervento, dalla mia azione e dalla mia disponibilità di tenere insieme le cose. Sono nelle mani della società, del presidente Giorgio La Cava. Credo che le cose trovaranno una loro composizione. C’è una trattativa di vendita. Le notizie non sono cattive, ma da questo a rassicurarvi sul futuro, non me la sento”.