Arezzo, chiusa inchiesta Moretti: otto verso il processo. Autoriciclaggio, reati tributari, bancarotta

Le pagine del fascicolo sono 16.200 e raccontano gli affari della famiglia Moretti Cuseri dal punto di vista della Guardia di Finanza e del pm Marco Dioni. Inchiesta chiusa e nuove pesanti accuse a più di un anno e mezzo dal blitz che fece scattare per alcuni mesi gli arresti domiciliari per il re del super vino Oreno, Antonio, per il figlio Andrea e per gli stretti collaboratori Marcello Innocenti e Paolo Farsetti. A loro quattro è contestata l'associazione a delinquere, come pure agli altri figli del patron, Alberto e Monica, e alla sorella Giovanna.

Autoriciclaggio per 25,5 milioni, reati tributari, appropriazione indebita e, in più, ora c'è anche l'accusa di bancarotta per una serie di società del gruppo. Di questo si parla nelle 24 pagine dell'avviso di conclusione indagine che sono il distillato della maxi indagine delle fiamme gialle. C'è pure un nuovo indagato, il romagnolo Luca Gardini, esperto di vini, nei guai per fatture ritenute false su una consulenza enologica da 20 mila euro per Moretti senior, che non ci sarebbe mai stata. Diversificate le situazioni personali, una miriade le operazioni ricostruite. Tra queste anche l'acquisto dello Yacht confiscato ad Andrea Moretti, comprato con 950 mila euro: va all'asta a fine luglio per 650 mila.

Secondo il pm Dioni i Moretti e i loro collaboratori avrebbero dato vita ad un “sistema articolato e complesso di società intestate a prestanome (sono usciti dall'inchiesta ndr.) facendole partecipare da altre società ubicate all'estero, ma gestite di fatto dall'Italia, utilizzandole per scopi estranei, per spese personali, per investimenti nel settore agricolo, tessile, immobiliare, utilizzando lo schermo societario”. Una macchinazione, per i pm, attuata a seguito di vicende giudiziarie che avevano coinvolto Antonio e figli, per non farli figurare come gestori. E tutto questo sistema, prosegue la prosa del “415 bis” serviva per “compiere una serie di reati volti a frodare il fisco, a spogliare le società dei propri beni a ripulire i capitali derivanti da delitto e ottenere illeciti finanziamenti”.

Fatti commessi, indica la procura, dal 2009 al 2018. Un turbinio di riferimenti e di fallimenti. Scorrono i nomi delle società S.D.M., M&M, Confitalia spa, Calzolai e Pellettieri, M&M Real Estate, Dal Borro Immobiliare, Mefa, Prioria, LM retail e altre ancora. Fatture non rispondenti al vero, evasione fiscale, versamenti non effettuati. Di tutto e di più nel condensato di un'inchiesta che ha rovesciato come un calzino l'impero con sede tra la città e la Tenuta Sette Ponti, ramificato in Sicilia e Maremma, con articolazioni in tutto il mondo per le scatole societarie. Imprenditori che fino al novembre 2018 erano definiti eccellenze aretine. E che ora si sentono nel mirino quasi come perseguitati. Gente apprezzata e anche adulata. Vicina a politici, parlamentari, cardinali. Produttori e creatori di posti di lavoro.

C'è un plotone di avvocati al lavoro: Stefano Campanelli, Mauro Messeri, Niki Rappuoli, Roberto Cordeiro Guerra, Tommaso Acuti, Benedetta Guzzoni, Luca Fanfani, Enrico De Martino, Francesca Arcangioli. Serviranno più dei venti giorni di rito per studiare le 16.200 carte in vista di memorie difensive. E da parte dei Moretti sarà battaglia, come già successo con i sequestri dove sono riusciti a recuperare una bella fetta di patrimonio bloccato in eccesso: 11 milioni.

Luca Serafini