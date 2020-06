Arezzo, Coronavirus: morti in Rsa, due salme in attesa di autopsia. Un nuovo contagiato

Il contagio risorge dalle ceneri e segna all'attivo un altro infettato ad Arezzo. Mentre le salme in attesa di autopsia nell'ambito all'inchiesta Covid nelle Rsa, salgono a due: dopo l'anziana di Bucine c'è un anziano di Montevarchi. Entrambi si erano negativizzati prima del decesso. I familiari hanno presentato esposti in procura per fare luce sulla possibile relazione tra virus e morte. Non è un momento particolarmente favorevole, questo, nella parabole del Coronavirus in terra aretina.

Dopo i giorni della curva di contagi in picchiata e del Covid free salutato con soddisfazione, la pandemia non sembra aver imboccato la via d'uscita. Il report dell'Asl riferito alle ventiquattro ore tra le 14 di domenica 14 giugno e la stessa ora di lunedì 15 dice dunque che ad Arezzo è stato rilevato un nuovo caso. Riguarda una uomo di 65 anni, che era già noto al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria perché era un “contatto” di un contagiato che nel frattempo è guarito. Il 65enne è asintomatico, da tempo in isolamento domiciliare.

Il giorno prima ad Arezzo erano risultati positivi al tampone due pakistani 25enni. L'Agenzia regionale della Toscana dice che dall'inizio, i positivi in provincia di Arezzo sono stati 679 e i morti 46 di cui 32 nelle Residenze sanitarie del Valdarno. In questo numero non rientrano i due anziani per i quali il sostituto procuratore Roberto Rossi ha disposto l'accertamento autoptico. Perché si tratta di ospiti delle case di riposo che risultavano guariti dopo aver ricevuto le cure.

Virologicamente guariti. Il 10 giugno è venuta a mancare a Bucine una signora di 90 anni. Nei giorni successivi un decesso si è verificato anche su Montevarchi e pure qui i parenti hanno formalizzato l'esposto alla procura della repubblica di Arezzo. Il professor Marco Di Paolo, dell'Università di Pisa, dovrà individuare le cause di morte delle due persone. Acquisite le cartelle cliniche. In fase di ricostruzione ciò che è successo negli ultimi mesi. Andrà verificato se l'attacco del Covid-19 nel loro organismo ha lasciato comunque dei postumi tali da generare una relazione di causa ed effetto con la morte, sopraggiunta quando non erano più infetti.

Le autopsie si svolgeranno alla Gruccia: venerdì quella sulla signora novantenne e lunedì prossimo quella sull'uomo. Sulle due case di riposo del Valdarno i Nas e i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno stanno indagando, in merito ai 20 morti a Montevarchi, ai 12 a Bucine, e ai casi di contagio tra degenti e operatori. Fascicolo aperto contro ignoti per omicidio colposo plurimo, lesioni, mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luca Serafini