Arezzo, coltivazione di marijuana: gli vanno i carabinieri a casa, lui mangia piantine e viene assolto

Durante la perquisizione dei carabinieri, fece sparire le piantine che secondo gli inquirenti erano di marijuana. Ne mangiò voracemente tre. Altre due, molto piccole, vennero sequestrate dai militari dell’Arma ma erano così giovani che non avevano sviluppato un livello di THC tale da essere illegali.

Per questo motivo un 32enne aretino è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Arezzo Stefano Cascone, davanti al quale è comparso ieri mattina. A difendere il giovane era l’avvocato Domenico Nucci, la cui linea è passata. I fatti risalgono al 2013 e la vicenda fin dalle prime battute suscitò curiosità.

Le forze dell’ordine avevano trovato tracce di sostanza in macchina e decisero di perquisire la sua abitazione. All’esterno della casa il giovane con mossa repentina strappò dalla terra dell’orto tre delle cinque piantine di presumibile marijuana e se le mangiò come fossero insalata. Fu denunciato per coltivazione di droga. Ma nel processo l’accusa è decaduta perché non è stato possibile provare in modo certo che l’essenza ingerita fosse marijuana e non comune salvia, menta o prezzemolo.