Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, spiega la sua App per moto e bici

Ogni ruota scrive una storia là dove passa. Sopra strade e sentieri, su pietre e terra. Gioele Meoni ha realizzato una app che registra, racconta e analizza le storie off road che si scrivono con le ruote delle moto e delle bici. Si chiama Whip Live, già conta seimila iscritti attivi ed ha margini di crescita enormi su scala internazionale. Dopo i primi dodici mesi di test, il 2019 sarà un anno decisivo: ci sono investitori molto attratti dalla start up italiana creata per dilatare e completare le prestazioni offerte da altri programmi come Strava, Runtastic e Garmin. Con un livello di definizione superiore.



Gioele è il figlio di Fabrizio Meoni, il motociclista due volte campione alla Dakar, trionfatore di altri rally e campione nella vita, di cui oggi si commemora l’anniversario della morte, avvenuta nel deserto della Mauritania, l’11 gennaio 2005. Sulla scia paterna ha cavalcato la moto da cross e continua a farlo per hobby, ma il suo vero percorso ora è la creatività digitale.



A cosa serve Whip Live?

“Meglio di tante parole, è la prova pratica a spiegarlo. Basta scaricare la app (gratis) dagli App Store o Android e iOS. Con Whip Live si possono tracciare i propri giri, trovare e aggiungere nuovi percorsi, connettersi con altri utenti. Il pubblico è quello dei numerosi appassionati di mountain bike, enduristi, crossisti. Lo strumento, intuitivo e appagante, è rivolto sia ai super tecnici più smaliziati e smanettoni (tanto in sella che con lo smartphone) che ai novizi e ai più tranquilli”.



Monitorare e condividere le proprie performance o, semplicemente, le “uscite” in bici e moto.

“Sì. Le statistiche sono precise e professionali, grazie alla tecnologia più avanzata che usa Whip Live. La resa visiva sul display è appagante sia nel totale “a volo d’uccello” che nelle singole parti del percorso. Con la funzione “esplora”, poi, si entra in un mondo tutto nuovo e da scoprire, fatto di sentieri inediti da sperimentare”.



E tra le funzioni c’è quella della sicurezza.

“Questa declinazione della app in chiave di “sicurezza” si chiama “safety tracking” e consente di essere visibili in presa diretta da parte di amici e parenti a casa. Basta un clic per accertarsi della posizione del biker. Stiamo sviluppando anche una modalità che, in caso di caduta, se entro trenta secondi non viene sbloccato il dispositivo, la app invia la richiesta di soccorsi”.



La community della Whip Live cresce.

“All’interno della app è possibile creare un segmento della propria attività sul quale dar vita a competizioni con classifiche ad alta definizione in quanto misurate al decimo di secondo e divise per specialità: downhill, enduro, cross country, gravel. Connettersi tra appassionati è molto semplice e interattivo. Whip Live può essere sincronizzato con Strava e include anche una funzione con la quale si può tracciare usando solo la Go Pro”.

Quanto è difficile partire da un’idea e cercare spazio in questo settore?

“Si stanno appassionando a Whip Live diversi influencer e professionisti delle due ruote, come il crossista Samuele Bernardini. Stiamo stringendo partnership con manifestazioni di queste discipline sportive. Stiamo elaborando estensioni future, come la fruizione di mappe con abbonamento annuale. Il progetto è stato lanciato grazie a Nana Bianca, acceleratore per start up. L’investimento iniziale ci ha visti protagonisti in prima persona. Adesso ci sono investitori che si affacciano su Whip Live”.



Dietro alla app c’è una squadra.

“Il team è composto da me che mi occupo del prodotto e della sua espansione, Alessandro Veracchi, ingegnere informatico si occupa dello sviluppo. Eros Verderio, Marketing Manager direttore creativo e design. Andrea Veracchi direttore finanziario”.

Babbo Fabrizio che ne direbbe?

"Ne sarebbe fiero. Avrebbe cominciato ad apprezzare la tecnologia anche uno come lui che aveva poca confidenza con il computer. Ero io, a tredici anni, a spedirgli le mail. Mi ha trasmesso la vita, l'amore per lo sport, la convinzione che per raggiungere ogni obiettivo non ci si improvvisa, serve preparazione e tanta volontà".