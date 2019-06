Giostra: Porta Sant'Andrea vince la Provaccia

E’ andata a Porta Sant’Andrea la Provaccia della Giostra dedicata al compianto avvocato Antonio Bonacci. Il quartiere biancoverde vince con Matteo Bruni che ha marcato 4 punti e Saverio Montini che ha centrato il 5. Per Porta Crucifera Niccolò Paffetti ha segnato 4 e Filippo Fardelli 2. Per Porta Santo Spirito: Elia Pineschi 4 e Niccolò Pineschi 2 poi penalizzato in 0 per carriera lenta e infine per Porta del Foro Francesco Rossi 5 e Roberto Gabelli 2. E venerdì 21 giugno è tempo di cene propiziatorie in attesa della 138esima Giostra che si corre sabato sera 22 giugno.