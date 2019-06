Moretti, l'elenco dei beni che restano sotto sequestro. Marchi, vigneti, immobili, mezzi

Un impero con i sigilli. Ecco il patrimonio mobiliare, immobiliare e societario, intestato o riconducibile agli indagati, la famiglia di Antonio Moretti, che resta sotto sequestro preventivo. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale del Riesame che modificava in parte il decreto del gip che ha fatto scattare i sigilli sui beni ritenuti profitto dell'attività di autoriciclaggio che pende sul patron, familiari e collaboratori, per un totale di quattordici indagati. Ora dovrà pronunciarsi di nuovo in merito il tribunale del riesame di Arezzo, intanto tutto il patrimonio per oltre 25 milioni resta sequestrato.

E’ costituito da 14 società, 179 immobili (di cui uno di rilevante valore artistico in Firenze, il palazzo di Bianca Cappello), diverse auto di lusso e oltre 500 ettari di terreni, prevalentemente adibiti a vigneti, dislocati tra Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna nonché importanti marchi registrati, quali Oreno, Vigna dell’Impero e Crognolo, di proprietà della Tenuta Sette Ponti Società Agricola S.r.l., e Pull Love, di proprietà della Exlusive Limited di Hong Kong.

I beni sequestrati (tra cui lo yacht di Andrea) appartengono alle seguenti società: Jeremy e associates real estate limited con sede in Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Società agricola Feudo Maccari società semplice di Noto (SR); T.S.P. - S.R.L. di Terranuova Bracciolini (AR); Orma Società Agricola S.R.L. di Castagneto Carducci (LI); Dal Borro Immobiliare S.r.l. di Arezzo; M.E.F.A. - S.r.l.. di Arezzo (AR); Edilfutura S.R.L. di Arezzo; Ainvest S.r.l. di Roma; Le Torri S.r.l. di Firenze; Prioria SRL di Mondovì (CN); Società agricola La Loggia S.r.l. di Firenze.

Intanto Antonio Moretti, re del vino, ha ottenuto il ritorno alla piena libertà: stop agli obblighi di firma tre volte la settimana dai carabinieri e restituito il passaporto. Il 23 novembre 2018 era stato arrestato (ai domiciliari) con il figlio Andrea e i collaboratori Marcello Innocenti e Paolo Farsetti. Tutti ora liberi, mentre l'inchiesta, complessa, procede.

