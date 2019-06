Torna in tv (Radici Rai3) la storia del chitarrista Gonzalo Solari e Graciela. E può diventare un libro

"Il mare e il mate, la città e la campagna, L'Uruguay e noi". Torna in tv su #RadiciRai3 la storia di Graciela & Gonzalo Solari. Appuntamento su Rai3 domenica 23 giugno alle 13. Una bella vicenda umana, tra due continenti con protagonista il chitarrista che vive ad Arezzo e la sua famiglia. Ecco cosa scrive il maestro Gonzalo Solari, alla vigilia della riproposizione in televisione del documentario realizzato alcuni mesi fa.



Con Graciela siamo rimasti piacevolmente colpiti da questo tsunami di affetto e popolarità locale, nazionale e internazionale che ci ha travolti dopo la messa in onda del documentario Radici.

Comunque noi restiamo gli stessi del giorno prima di andare in onda l' ultimo episodio di questa bellissima trasmissione.

Ringraziamo tutti ovviamente ma niente di questo sarebbe stato reso possibile senza il contributo decisivo di Davide Demichelis, Alessandro Rocca, Marco Colonna e Enrico Guidi, per noi le facce visibili di uno staff senz'altro più ampio.

Il risultato finale della puntata rispecchia il grande spessore culturale, artistico, umano e professionale della squadra di Radici.

A riprova di questo c'è l'interessamento di un editore spagnolo che vorrebbe che il documentario diventasse pure un libro in edizione bilingue.

Va detto: al di là di quello che è stato il nostro modesto contributo nel raccontare uno sbarco nel Vecchio Continente che all'inizio assomigliò di più a un naufragio.

Con loro abbiamo condiviso giorni di intenso lavoro ma ci siamo sempre divertiti a conferma di un dato ormai certo: la componente ludica va di pari passo col rigore professionale così come la noia è figlia della superficiale banalità dei dilettanti allo sbaraglio che purtroppo continuano a sbaragliare dietro gli schermi televisivi.

Il viaggio si è rivelato doppio.

A quello intercontinentale si è sovrapposto un altro ancor più affascinante: quello interiore che ci ha permesso di ripercorrere in una settimana quasi quarant'anni della nostra vita.

Un volo di questa natura si può compiere soltanto con una compagnia al mondo.

E' italiana e si chiama Radici..

Grazie mille... disse Giuseppe Garibaldi.

Gonzalo Solari