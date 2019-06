Giostra del Saracino, l'ora della sfida. Speciale sul Corriere. Vip, c'è la Meloni

E’ il momento della sfida. Questa sera ad Arezzo si disputa in notturna la 138a edizione della Giostra del Saracino. Boom di presenze, città che vibra, grande voglia di successo nei quartieri che tireranno in questo ordine: Porta Sant’Andrea, Porta Crucifera, Porta Santo Spirito e Porta del Foro. Tra i vip in arrivo, annunciata la presenza di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Piano di sicurezza particolare per assicurare che tutto si svolga al meglio. Al vincitore andrà una Lancia d’Oro mai così bella, dedicata a Pietro Benvenuti, pittore aretino di inizio Ottocento (250° della nascista), realizzata dall’intagliatore Francesco Conti e impreziosita dalle decorazioni in vetro dipinto, opera di Olimpia Bruni. Per gli aretini e per i turisti si preannuncia una giornata magnifica, tra costumi, cavalli, adrenalina, scandita dai colpi di mortaio, fino ai festeggiamenti nella notte.

SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 22 GIUGNO TUTTO SULLA GIOSTRA: SPECIALE DI 24 PAGINE

COSI' CONTRO IL BURATTO

Per Sant’Andrea correranno Enrico Vedovini e Tommaso Marmorini su Conte Darko e Sibilla. Per Porta Crucifera Adalberto Rauco su Pia e Lorenzo Vanneschi su Carlito Brigante. Per Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia con Doc e Olympia. Porta del Foro schiera Davide Parsi e Gabriele Innocenti con Nuvola e Chicca.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 7 primo colpo di mortaio

Ore 10.30 Ritiro della lancia d'oro dal Duomo da parte dei Fanti del Comune e dei valletti

Ore 11 Secondo colpo di mortaio, l'Araldo legge il bando della Giostra alla popolazione. Soste in Pieve, San Michele, incrocio Corso Italia, Via Roma, Piazza San Francesco.

Ore 12 Lancia d'oro è in custodia nella sede del Signa Arretii in via Bicchieraia.

Ore 18.30 Terzo colpo di mortaio, benedizione dei giostratori e degli armati.

Porta Crucifera nella Chiesa di Santa Croce, Porta del Foro nella Chiesa di San Domenico, Porta Sant' Andrea nella Chiesa di Sant'Agostino, Porta Santo Spirito nella chiesa di San'Antonio a Saione.

Ore 19.30 Quarto colpo di mortaio. Inizio del corteo per raggiungere il Duomo

Ore 19.45 Benedizione del Vescovo sul sagrato del Duomo.

Ore 20 Sfilata del corteo storico per raggiungere piazza Grande percorrendo via Ricasoli, Corso Italia, Via Roma, Piazza Guido Monaco, Via Guido Monaco Piazza San Francesco, Via Mazzini, Via Borgunto.

Ore 21.30 Quinto colpo di mortaio ingresso in piazza del corteo con esibizione degli Sbandieratori ed esecuzione dell’Inno. Poi via alle Carriere: due serie, con eventuali spareggi. La Lancia d'Oro sarà consegnata ai vincitori dal sindaco Alessandro Ghinelli.