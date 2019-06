Giostra: parte la lunga giornata. Le lettura del Bando

Alle 7 del mattino di sabato 22 giugno con il primo colpo di mortaio, si è aperta la lunga giornata della Giostra del Saracino. Quattro quartieri contro il Buratto sulla lizza di Piazza Grande. Sabato mattina la lettura del bando per le vie della città. Alle 18.30 ci sarà il terzo colpo di mortaio, la benedizione dei giostratori e degli armati dei quartieri. Alle 19.30 il quarto colpo di mortaio e l'uscita del corteo storico per raggiungere il Duomo. Alle 20 inizia la sfilata e alle 21.30 ci sarà l'ingresso in piazza.

