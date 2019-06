Saracino: trionfa Porta del Foro dopo 12 anni

Porta del Foro trionfa alla Giostra del Saracino dodici anni dopo. Gabriele Innocenti con 5 e Davide Parsi con 4 sono riusciti a rompere il lungo digiuno dei giallocremisi con una Giostra carica di tensione. La Giostra si apre con Porta Sant’Andrea che con Enrico Vedovini che in sella a Conte centra il 4. Risponde subito Porta Crucifera che con Adalberto Rauco con un 4 che ha creato non poche contestazioni da parte dei rossoverdi che reclamavano un cinque. Si ferma sul 3 Porta Santo Spirito: prova deludente per Elia Cicerchia. E’ la volta di Porta del Foro: la carriera di Gabriele Innocenti viene ripetuta per l’invasione sulla lizza di un quartierista di Porta Santo Spirito. Quando gli animi si placano Innocenti riprende la lancia e centra il 5. Il secondo giostratore di Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini su Sibilla fa 4. Si ripete anche Porta Crucifera con Lorenzo Vanneschi: stesso punteggio, un 4. Santo Spirito si affida a Gianmaria Scortecci (su Doc) per raddrizzare le sorti della Giostra ed è un 5 che rimette in corsa la Colombina. Tre quartieri sono alla pari: 8 punti.La carriera di Davide Parsi è decisiva. Centra il 4. Esplode la gioia di Porta del Foro.