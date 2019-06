"Ridateci il monastero di Sargiano". E scatta petizione

“Ridateci il convento di Sargiano. Non c’è aretino che non abbia un ricordo importante legato a questa struttura”. A parlare è Mario Mariottini Presidente Associazione Culturale Academo che da sta raccogliendo le firme, affinché il convento situato nella zona di Olmo, in una splendida collina, a quota 373 metri, possa tornare a disposizione dei fedeli. Dal 1 di aprile del 1999 infatti, tramite un contratto di comodato concesso dai Frati Minori di Firenze, che l’avevano abbandonato nel 1992 per la mancanza di religiosi dell’Ordine, è stato affidato alla Onlus “Centro dell'Uomo”. “Ma questa scelta - spiega Mariottini - ha comportato purtroppo l’assoluto divieto della fruibilità, sia religiosa, che civile, di tutta la struttura conventuale con grande danno identitario per la cittadinanza aretina, in particolare, per quella recente. Non c’è infatti una famiglia in Arezzo che non abbia partecipato o ricevuto un sacramento in questa Chiesa”. Secondo quella che è la petizione, il convento, o meglio la chiesa, viene aperta solo per le riunioni dell’associazione. Immediata la replica del presidente dell’associazione “Centro dell’Uomo” Pier Franco Marcenaro: “Le richieste di visita sono sempre state inoltrate alla nostra associazione - dice - Il nostro intervento e la nostra presenza hanno salvato l’edificio da un sicuro e già avanzato degrado. Il nostro numero di riferimento in Arezzo è a questo scopo 348.5230585 (Teresa Trincucci)”. Da evitare i periodi coincidenti col primo week-end di ogni mese o con le maggiori Festività (Pasqua, fine agosto, Capodanno ed Epifania) in quanto il convento segna il tutto esaurito da parte dei nostri associati provenienti dalle maggiori città italiane e dall’estero – tra di essi vi sono pure diversi aretini”.

Intanto la petizione va comunque avanti.

ARTICOLO SUL CORRIERE IN EDICOLA IL 24 GIUGNO 2019