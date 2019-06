Blitz dei Nas nell'azienda agricola con caseificio: sequestrata per reati ambientali

Blitz nell'azienda agricola con caseificio, scatta il sequestro. E' successo a Brolio di Castiglion Fiorentino, dove il provvedimento è scattato per una nota azienda agricola con 300 capi ovi caprini e caseificio. Secondo i carabinieri la ditta era in stato di incuria, al punto da essere definita una di rifiuti speciali.

Questa mattina, martedì 25 giugno, i Carabinieri del Nas di Firenze coadiuvati dai Carabinieri Forestali della Procura di Arezzo, della Stazione di Cortona e dalla Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino hanno chiuso e messo i sigilli all'azienda agricola ipotizzando reati ambientali.

Le indagini erano iniziate ad aprile scorso quando la polizia municipale e l’Arpat accertarono degli scarichi industriali illeciti provenienti dal caseificio operante all’interno dell’azienda. Scarichi che venivano dispersi direttamente sul suolo e sul reticolo idrografico superficiale.

Da lì l’apertura del procedimento penale e una delega di ispezione firmata dal pubblico ministero Laura Taddei eseguita nel maggio scorso e durante la quale venne accertata la presenza di una intera discarica abusiva di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi all’interno del resede aziendale tra cui amianto, rifiuti provenienti dalla caseificazione, smaltimento a terra di letame, rifiuti edili, rottami ferrosi, plastiche, imballaggi, carta e cartone, materiale non classificabile a vista, legno fuori uso, residui di rifiuti urbani.

Ma la vera sorpresa, dicono gli inquirenti, stata un intero capannone dove i Carabinieri del Nas hanno scoperto ingenti quantitativi di prodotti zootecnici tra cui mangimi e latte in polvere a diretto contatto con residui di guano, antiparassitari, pesticidi e altri rifiuti pericolosi. Da qui la chiusura dell’azienda a seguito del provvedimento di sequestro richiesto dalla pm Taddei e concesso dal gip Angela Avila.

Quanto al caseificio già colpito da precedente provvedimento di sequestro sanitario e blocco ufficiale disposto dalla Asl di Arezzo sussistendo sospetti di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in presenza di un cattivo stato di conservazione del formaggio detenuto è ora anche destinatario di proposta di sospensione dell’attività richiesta questa mattina dal Nas di Firenze.

Il legale rappresentante dell’azienda agricola oltre al provvedimento di sequestro dovrà rispondere dei reati di discarica illecita di rifiuti speciali e scarichi industriali illeciti.

Quanto allo stato dei luoghi spetterà ora al titolare dell’azienda predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in difetto rischierà la confisca dei terreni perché prevista per la fattispecie di reato (discarica illecita) contestata.