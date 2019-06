Rischiò di morire per guadagnarsi 150 euro come corriere della droga: aveva venti ovuli in corpo, uno dei quali si aprì con fuoriuscita di cocaina. E’ stato condannato a tre anni di reclusione il nigeriano usato dai trafficanti della camorra per rifornire la piazza di Arezzo. Era il 15 maggio scorso, subito dopo il repulisti di spacciatori operato dalla polizia al Pionta. Dopo il viaggio in treno da Napoli, l’africano K.U. accusò il malore perché una pallina contente cocaina, corrosa dai succhi gastrici, si era rotta attaccando l’organismo.

I destinatari della “roba”, altri connazionali, lo scaricarono nei pressi dell’ospedale e lui a piedi si presentò al pronto soccorso. Venne salvato e ci vollero ore e ore per far uscire, defecando, tutti gli ovuli. Ottantamila euro il valore della sostanza stupefacente trasportata: oltre due etti tra eroina e cocaina. A lui, utilizzato come body packer, l’organizzazione criminale aveva promesso una manciata di soldi. Sbarcato in Italia come profugo, con pregiudizi di polizia, ridotto a fare il manovale della criminalità organizzata rischiando la vita, dalla sua bocca nel processo non è emerso nessun elemento utile per risalire ai burattinai del business della droga. Ha parlato genericamente di persone che gli dettero le “cose” da inghiottire e bottiglie di acqua da sorseggiare.

La squadra mobile diretta dal dottor Francesco Morselli dopo il fragore del super blitz al Pionta e altri arresti effettuati in città, come appunto quello dell’ovulatore, continua sotto traccia le indagini. Risalire alle menti della piovra della droga sarebbe il colpo del secolo. Ieri dunque si è definito il processo a K.U., giudicato con il rito abbreviato che consente di ridurre la pena di un terzo. Il pm Emilio Bettini aveva chiesto 4 anni e otto mesi. Il giudice Claudio Lara ha fissato in tre anni la pena. E nei prossimi giorni si riserva di decidere sulla richiesta di arresti domiciliari proposta dagli avvocati Maria Fiorella Bennati del foro di Arezzo e dell’avvocato Giacomo Pace del foro di Napoli. Viene indicata come struttura alternativa alla prigione, una associazione del Casertano che si occupa di profughi. Per ora l’ovulatore resta rinchiuso nel carcere di Arezzo.