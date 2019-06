Arezzo Fiere, il 10 luglio l'assemblea per bilancio 2018 e piano di risanamento. Nodo cda

Stretta finale su Arezzo Fiere e Congressi. E’ ormai vicina la data dell’assemblea dei soci del polo fieristico aretino, che sarà chiamata a votare l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ma anche il piano di risanamento della struttura da portare avanti nel quadriennio 2019-2022. La data della riunione è già fissata per il 10 luglio alle 11. Ma all’ordine del giorno, oltre ai due punti decisivi per i conti e il futuro dell’attività di via Spallanzani, spunta anche un altro nodo, che i soci di Arezzo Fiere saranno chiamati a sciogliere.

Si voterà infatti anche per il rinnovo delle cariche sociali dell’ente. Già, perché come stabilito fin dalla decisione assunta lo scorso mese di febbraio - quando l’assemblea dei soci stabilì di affidare la gestione della struttura in mano ad un amministratore unico, in sostituzione di un consiglio d’amministrazione che, dal dicembre 2018, si era andato man mano sgretolando - l’incarico assegnato alla commercialista fiorentina Sandra Bianchi scadrà proprio con il via libera al bilancio consuntivo del 2018 di Arezzo Fiere e Congressi.

Un incarico fissato a tempo, così come quello dei suoi due super consulenti - il manager di UnoAerre Luca Benvenuti e il commercialista senese Francesco Bonelli - che quindi almeno sulla carta dovrebbe decadere con l’approvazione del conto economico in programma tra dieci giorni.

