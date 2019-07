Arezzo Fiere e Congressi: via libera al Bilancio. Prorogato l'incarico a Sandra Bianchi

Approvato all’unanimità il bilancio di Arezzo Fiere e Congressi seppur in rosso di quasi 4 milioni e mezzo di euro. Adesso si punta alle strategie per il risanamento finanziario e per il rilancio della struttura.

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 10 luglio l'assemblea dei soci del polo fieristico aretino. Durante la riunione, confermata Sandra Bianchi nel ruolo di amministratore unico fino alla presentazione del piano industriale per il rilancio e la sostenibilità economica. Proroga anche per Francesco Bonelli e Luca Benvenuti che contribuiranno a curare gli aspetti di quadratura contabile, il primo, e la trattativa con Ieg, il secondo.

“Il bilancio” ha annunciato Sandra Bianchi al termine dell’assemblea “è stato approvato all’unanimità. C’è una perdita di circa 4 milioni e mezzo, tre dei quali per partite straordinarie. Il mio compito è stato quello di fare chiarezza. Ho ricevuto la fiducia per andare avanti fino alla redazione del nuovo piano industriale che conto di poter consegnare entro la fine di ottobre”.

Adesso parte quindi la fase delicata che dovrà indicare quale azioni fare nei prossimi anni. Cosa tagliare, quali parti di immobile cedere, come far crescere gli eventi e come ottenere liquidità.