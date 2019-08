Corsa all'oro: boom di lingotti depositati in Ubi, +13%

E' ripartita la corsa all'oro. In quelle che un tempo erano le casseforti di Banca Etruria che conservavano il metallo prezioso per Arezzo - la città dell'oro - da qualche tempo sono ritornati i lingotti depositati dai clienti di Ubi Banca. Nei primi cinque mesi del 2019 è aumentata del 13% la quantità di lingotti affidati al gruppo bancario che ha rilevato l'istituto di via Calamandrei.

L'ARTICOLO INTEGRALE SUL CORRIERE IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 4 AGOSTO 2019.