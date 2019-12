Le fiere orafe ora sono di IEG: firmato l'atto davanti al notaio, subito 2 milioni nelle casse di Arezzo Fiere

Le fiere orafe OroArezzo e Gold/Italy ora sono ufficialmente di proprietà di Italian Exhibition Group. Nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre nella sede della Fiera di Rimini, davanti al notaio, è stata messa la firma sulla definitiva cessione delle manifestazioni aretine al colosso fieristico.

L'amministratore unico di Arezzo Fiere e Congressi, Sandra Bianchi, e, delegato dal presidente Lorenzo Cagnoni, il Group CFO di IEG Carlo Costa hanno firmato l'atto di compravendita di beni e diritti relativi alle due fiere orafe, rendendo definitivo quindi il passaggio di proprietà delle manifestazioni.

Dopo l'approvazione della proposta di acquisto che IEG aveva depositato lo scorso 28 ottobre e che era stata quindi accolta con la sottoscrizione dell'accordo lo scorso 15 novembre, in occasione del quale il colosso riminese aveva versato nelle casse del polo fieristico aretino a titolo di caparra confirmatoria la somma di 300 mila euro, ieri con la stipula dell'atto di compravendita definitivo delle fiere orafe OroArezzo e Gold/Italy sono stati versati anche i successivi 2 milioni di euro, come era stato pattuito in base a quanto contenuto nella proposta d'acquisto che prevedeva infatti entro la scadenza del 13 dicembre il termine massimo per la formalizzazione definitiva del contratto

Il saldo per l'acquisto delle due manifestazioni avverrà invece entro il 31 gennaio del 2020, quando IEG verserà ad Arezzo Fiere l'ultima trance del prezzo di acquisto delle due manifestazioni, ovvero la somma residua di un milione e 194 mila euro. Il prezzo fisso complessivo corrisposto per le due fiere infatti era di un totale di 3 milioni e 494 mila euro, dei quali 3 milioni 414mila relativi al costo della fiera OroArezzo, mentre di 80mila come prezzo fisso di Gold Italy

Riguardo al saldo del prezzo variabile che era sempre concordato nella proposta di acquisto, questo avverrà non oltre il 31 maggio del 2020, quando verranno resi noti i risultati della manifestazione OroArezzo (dal momento che il prezzo variabile sarà appunto determinato e quantificato in base al grado di raggiungimento di una serie di obiettivi quantitativi e qualitativi della fiera orafa, predeterminati nell'accordo). Nel contratto infatti è previsto che al termine della manifestazione 2020 OroArezzo si riunirà una commissione costituita da due membri di IEG e due di nomina di Arezzo Fiere, chiamati ad esprimere una valutazione entro 20 giorni dalla conclusione della fiera. Il prezzo variabile verrà corrisposto in un'unica soluzione entro la fine di maggio prossimo.

Dunque le fiere orafe da ieri sono ufficialmente di IEG. Rispettati termini e condizioni preannunciate compresa anche l'attivazione di un ufficio del colosso riminese all'interno della struttura di via Spallanzani. Arezzo Fiere ha infatti messo a disposizione due stanze in comodato d'uso gratuito e dai primi di gennaio referenti di IEG si recheranno a visionare i locali. Un ufficio che rappresenta un importante contatto del colosso fieristico con il territorio e, come era stato più volte ribadito, anche una ulteriore garanzia dell'attenzione nei confronti della città di Arezzo.