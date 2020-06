E’ stata fondata nel 1994 ed oggi è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini. Dispone di un network di data center attivo a livello europeo: In Italia ha due data center proprietari ad Arezzo, uno a Ponte San Pietro (Bergamo) ed un altro in arrivo nel 2021 a Roma. All’estero ha un data center nella Repubblica Ceca, più ulteriori strutture partner in Francia, Germania, UK e Polonia. Parliamo di Aruba, “creatura” Made in Arezzo ma con numeri ormai da capogiro: la società gestisce oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 6,7 milioni di caselle Pec, oltre 130.000 server ed un totale di 5,4 milioni di clienti. Gestisce anche 1,4 milioni di siti attivi in hosting pari a più del 50 per cento di tutti i siti nazionali. Ed è quindi con il Direttore Marketing Gabriele Sposato che il Corriere di Arezzo ha parlato per avere un punto di vista d’eccellenza su quella che è stata, ma sarà ancora, la “gestione tecnologica” della rivoluzione innescata dall’emergenza Coronavirus. Partendo proprio da come l’azienda ha affrontato questa delicata fase.

Dottor Sposato, iniziamo dal vostro interno: Aruba come sta affrontando l’emergenza Covid?

In Aruba ci siamo strutturati per gestire al meglio l'emergenza e garantire fin da subito la sicurezza delle persone e la piena continuità nell'erogazione dei servizi ai clienti. Attraverso lo smart working siamo in grado di mantenere la piena operatività dell'azienda e, quindi, il funzionamento di tutti i servizi sia a livello tecnico, sia a livello di supporto e assistenza clienti. Ovviamente non tutto può essere fatto da remoto e i nostri team di tecnici, sistemisti, manutentori, sorveglianza e pulizie stanno continuando a lavorare fisicamente presso i data center, con tutte le dovute precauzioni, per mantenere tutti gli impianti in perfetta efficienza. Abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari, adottando una serie di misure utili, che spesso vanno anche oltre le norme di legge, presso le sedi delle aziende del gruppo dislocate in tutta Italia. Abbiamo ristretto al massimo gli accessi alle nostre strutture e ridotto la presenza fisica al solo personale indispensabile all'erogazione dei servizi, al presidio e alla manutenzione degli impianti. Con la Fase 2, in un contesto ancora incerto, non stiamo andando a modificare questo assetto, più avanti vedremo.

Dal vostro punto di osservazione sicuramente privilegiato, commentiamo quale è stato il ruolo di internet nel corso della crisi Covid 19.

Oggi più che mai la tecnologia dimostra di essere di grande aiuto per imprese e cittadini. L'operatività dei servizi online e del cloud, come dei data center, è essenziale per permettere a tutti di fruire di servizi ormai indispensabili ovunque essi si trovino, nelle proprie sedi aziendali o nelle loro abitazioni. La connessione a Internet, come le applicazioni in cloud per le video conferenze o per la gestione remota dei dati, gli strumenti per la creazione dei siti web o dei negozi on line, ma anche la posta elettronica, la Pec e la firma digitale sono oggi strumenti quanto mai utili ed essenziali, come peraltro stabilito dai recenti decreti. È, infatti, anche grazie a queste tecnologie e alla loro disponibilità h24 che si può mantenere l'effettiva operatività di gran parte delle imprese, oltre a consentire di tenersi informati, lavorare in smart working o provvedere all'e-learning e alle lezioni virtuali di una scuola ormai per forza di cose interamente digitale.

Chiaramente lo Smart working, come abbiamo visto, è esploso. Ma l’Italia non era preparata. Cosa ci ha insegnato questa improvvisa esperienza? Cos'è mancato?

Lo smart working è, in questo periodo, la soluzione che ha permesso a milioni di lavoratori di continuare a lavorare, anche in remoto. La priorità è stata sicuramente di mettere le persone al riparo dal rischio contagio, e allo stesso tempo garantire efficienza operativa. Approcciare le dinamiche del lavoro da casa, però, rappresenta una sfida importante, poiché necessita di un adattamento nella gestione di spazi e tempi e dell’adozione di soluzioni efficaci, agili e veloci. La tecnologia ha sicuramente un ruolo cardine in questo processo e deve andare incontro a quanti continuano a lavorare ma anche a tutti i cittadini che hanno necessità di mantenersi in contatto con l’esterno per la formazione, le comunicazioni ufficiali, la didattica a distanza e gli acquisti online. Lavorare in smart working non significa solo lavorare da casa con il PC: bisogna sviluppare un approccio strategico nuovo e adottare strumenti e processi agili e, appunto, smart. Inoltre, è bene tenere in considerazione numerosi aspetti quando è necessario collegarsi ai sistemi aziendali in mobilità o da casa. Di fatto, con tante persone che utilizzano dispositivi diversi (anche personali) collegati a server aziendali, le aziende sono tenute ad assicurare la sicurezza degli endpoint, che devono utilizzare solo applicazioni approvate ed essere dotati di strumenti di sicurezza informatica, con un inventario dei dispositivi autorizzati a connettersi. È necessario garantire che le connessioni alle reti aziendali avvengano tramite reti VPN con autenticazione a due fattori per impedire lo spionaggio dei dati. Infine, bisogna configurare firewall, reti, strumenti di collaborazione e server per accettare connessioni da remoto, valutando se acquistare hardware aggiuntivo o scegliere un fornitore in cloud per supportare l’aumento di connessioni.

I Trust services (entità giuridiche che forniscono e preservano certificati digitali per creare e validare firme elettroniche e per autenticare i loro firmatari) stanno agevolando lo smart working?

I trust services hanno un ruolo centrale in questo momento, tra le soluzioni principali che stanno agevolando lo smart working c’è sicuramente la PEC, che è uno degli strumenti più utilizzati ed utili per entrare in contatto con imprese, professionisti e Amministrazioni attraverso l’invio di e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Poi ancora, la firma digitale remota con cui è possibile firmare documenti digitali come se fossero autografati a mano. Si tratta di uno strumento fondamentale nel processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle aziende: grazie all'utilizzo della firma digitale, infatti, si può beneficiare di un'importante riduzione dei costi di stampa, nonché dello snellimento di molte pratiche e, soprattutto, della certezza del valore legale dei documenti firmati. Ulteriore esempio è la conservazione digitale, di fatto consente di superare la gestione cartacea dei documenti che in regime di smart working è cruciale.

Phishing, la truffa online: uno degli attacchi più comuni in questo periodo di Coronavirus. Voi in Aruba come avete difeso i vostri clienti?

Abbiamo visto come il phishing, la truffa online che avviene attraverso l'invio di comunicazioni ingannevoli, sia stato uno degli attacchi più comuni in tempo di Coronavirus. Ciò che abbiamo fatto in questo frangente, così come in passato, è stato sensibilizzare gli utenti su come difendersi e cosa fare in caso di attacchi. Esistono una serie di accorgimenti che consentono di navigare più sicuri e non cadere vittime dell’attacco, tra questi mantenere il proprio browser sempre aggiornato, controllare il dominio da cui proviene la comunicazione, fare attenzione a non cliccare sui link nelle e-mail se non si è sicuri della loro provenienza, contattare il servizio clienti in caso di dubbi ed utilizzare e-mail professionali, dotate di protocolli di sicurezza quali SPF e DMARC sulla posta in ingresso (e in uscita).

Le imprese, con questo indispensabile adattamento, stanno diventando più digital?

È verosimile immaginare che alcune delle abitudini di consumo che si stanno consolidando in queste settimane, rimarranno anche in futuro, evitando di vanificare quindi tutti gli sforzi che le imprese stanno sostenendo oggi, per digitalizzarsi e offrire servizi online. Ci siamo altresì resi conto che ci sono cose superflue di cui possiamo fare a meno o fare in modo diverso, più efficiente, più snello. È un’occasione d’oro per cambiare, in meglio. In questo modo, la transizione dovuta ad un momento di necessità e ad un cambio di approccio, domani – quando tutto sarà finito – potrà diventare semplicemente la nuova normalità. Noi per questa ragione stiamo cercando di fare la nostra parte: da un lato con la formazione, mettendo a disposizione guide, tutorial, video-pillole e contenuti utili e pratici per gestire al meglio la propria attività online, dall’altro fornendo assistenza e supporto tecnico specializzato tramite i nostri canali telefonici e una serie di promozioni, ad esempio, per tutti coloro che intendono sfruttare le potenzialità del mondo del commercio online.

App Immuni, quale è il vostro parere in proposito?

È un dato di fatto che c'è ancora molta incertezza sul progetto. La tecnologia può sicuramente giocare un ruolo di primaria importanza e si sta discutendo molto, non solo da noi ma in molti altri Paesi, su come i sistemi di tracciamento potrebbero aiutarci nei prossimi mesi a tracciare e contenere la diffusione del virus. Da un lato c'è la tutela della salute pubblica e dall'altro la gestione di dati estremamente sensibili. È una questione molto delicata.