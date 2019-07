Giostra del Saracino, c'è l'incasso: 117.270,50 euro per 3.841 spettatori

Sono stati resi noti gli incassi ufficiali del Saracino di giugno 2019.

La 138esima edizione della Giostra del Saracino di Arezzo ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune A, B e C e tra i posti in piedi. Sabato 22 giugno erano presenti in totale in Piazza Grande, tra tribune e posti in piedi, 3.841 spettatori che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.270,50 euro.

Per la Prova Generale di giovedì 20 giugno, la tradizionale "Provaccia", erano presenti di 2.996 spettatori con un incasso totale di 15.173 euro.