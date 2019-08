Giostra, terza giornata di prove

Siamo alla terza giornata di prove in Piazza Grande. Quartieri già agguerriti con Porta del Foro che sta confermando buoni risultati ottenuti a giugno e gli altri quartieri che affilano le lance per un pronto riscatto. Davide Parsi è quasi sempre sul "cinque", buoni anche i tiri di Gabriele Innocenti, ma sta lavorando per regolare le carriere della sua Chicca e non rischiare di perdere la lancia. A Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci sicuro sul cinque, mentre Elia Cicerchia ha faticato un po' a trovare il giusto feeling con Olimpia. Negli ultimi tiri è tornato il "cecchino" di sempre. A Porta Sant'Andrea Enrico Vedovini sta ultimando il lavoro di Conte Darko, migliorando di allenamento in allenamento e facendo fioccare i cinque. Tommaso Marmorini su Sibilla alterna buoni tiri ad altri più imprecisi. A Porta Crucifera i giovani giostratori sono sicuramente in crescita. Lorenzo Vanneschi e Adalberto Rauco sono riusciti a centrare degli splendidi cinque, ancora però alternati a qualche quattro.