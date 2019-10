Giostra di settembre, tutte le squalifiche della Magistratura

La Magistratura della Giostra ha comunicato le decisioni adottate - procedimenti disciplinari - in merito ai fatti accaduti durante la 139esima edizione del Saracino di domenica primo settembre 2019 ad Arezzo.

A Porta Crucifera deplorazione per il maestro d’armi Alberto Branchi incolpato “per non aver controllato debitamente i propri figuranti nel mantenimento del posto a loro assegnato”. Deplorazione anche per il capitano di Porta Sant’Andrea Mauro Dionigi in quanto “poco prima dell'effettuazione della carriera del secondo cavaliere del Quartiere di Porta Sant’Andrea, abbandonava la propria posizione da sotto la giuria per collocarsi indebitamente nel settore riservato ai figuranti di Porta del Foro per presidiarne il vuoto lasciato dai figuranti che erano arretrati sensibilmente rispetto alla loro posizione, facendo interrompere la manifestazione per circa due minuti”.

Una Giostra di squalifica, invece, per il cavaliere di casata biancoverde Marco Nocentini il quale, si legge nell’incolpazione: “In occasione della carriera del secondo cavaliere di Porta del Foro roteava il proprio mantello con il chiaro intento di recare disturbo alla carriera (senza riuscirci) con conseguente espulsione”.

Due squalifiche, una ciascuno, anche a Porta del Foro nei confronti del Maestro d’Armi Diego Giusti e del vessillifero Filippo Cedro. Il primo è stato squalificato “per non aver controllato debitamente i propri figuranti nel mantenimento del posto loro assegnato”. Il vessillifero, Filippo Cedro, è stato invece squalificato “per aver arrecato turbamento al regolare svolgimento della manifestazione”.

Per ritardi ed eccessiva distanza creatasi tra i figuranti nel corso della sfilata assolti rispettivamente a Porta Crucifera il rettore Andrea Fazzuoli e l’aiuto regista Marco Ercolini e a Porta Sant’Andrea il rettore Maurizio Carboni e l’aiuto regista Tiziano Poggini, assolto infine il Quartiere di Porta del Foro per i disordini verificatisi in Piazza Grande dopo la carriera del secondo cavaliere giallocremisi quando a seguito della lettura del punteggio un nutrito gruppo di figuranti ha invaso la lizza contestando l'avvenuta convalida della carriera e richiedendo l’intervento dei Vigili Urbani. Considerando “il carattere improvviso del comportamento stesso… e la condotta del rettore che è intervenuto per far cessare le intemperanze in questione”, si legge nelle motivazione, la Magistratura ha assolto il quartiere nella figura del suo rettore, Roberto Felici dall’incolpazione ascrittagli.

Tutti assolti quanti sono incorsi nell’incolpazione per aver indossato scarpe non conformi alle prescrizioni relative all’abbigliamento: i palafrenieri dei giostratori di Porta Crucifera Boris Marchi e Fulvio Pisini, i palafrenieri biancoverdi Daniele Miniati, Alessio Parsi e Samuele Parroncelli, il palafreniere di Porta del Foro Adriano Martini e il palafreniere del Maestro di Campo Andrea Montini.