Nasce "Arezzo nel cuore": il comitato di Mery Cornacchini

Da “contro i cialtroni” ad “Arezzo nel cuore”. Dalla chat e dalle pagine facebook al comitato. Capofila saranno Mery Cornacchini, la paladina della città pulita ormai da anni e Angelo Rossi - entrambi di Forza Italia - tra gli ultimi acquisti di un gruppo che solo sulla chat di whatsapp conta quasi duecento iscritti e un numero importante sulla pagina facebook. La missione principale per la quale sono nati è quella di ripulire la città dai rifiuti di ogni genere. Ma il comitato avrà un obiettivo in più: “Quello di creare - spiega Angelo Rossi - una rete di ascolto nelle periferie e nelle frazioni che in questi ultimi anni sono state lasciate un po’ a se stesse”. E quindi in ogni punto nevralgico delle periferie aretine ci saranno delle persone di riferimento alle quali rivolgersi per quelli che saranno i problemi di qualsiasi genere.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 3 LUGLIO 2019