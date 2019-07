Furto al Mosaico di Andreina e scatta la singolare protesta

Ancora un furto al mosaico di Indicatore. La scorsa notte i ladri hanno trafugato una tonnellata di cemento che serviva per la navata interna della chiesa. Andreina Giorgia Carpenito, l’artista che da anni costruisce il mosaico con la collaborazione da tutto il mondo, stavolta non ci sta e appende su ogni negozio di Indicatore la denuncia che ha fatto ai carabinieri. “Noi, io insieme alla mia associazione - dice - non abbiamo paura di nessuno. E soprattutto non ci vergognamo di niente. Purtroppo è il terzo furto che subiamo e siamo stanchi. Così ho deciso di fare qualcosa. E cioè fotocopiare la denuncia e appenderla in ogni negozio di Indicatore”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DEL 12 LUGLIO 2019