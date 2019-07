Pupo contro il festival troppo caro: "A me mai un centesimo"

"Quando proponevo iniziative nazional popolari non c’erano mai soldi. Ora vedo che i soldi si trovano”. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è critico nei confronti del Raro Festival e delle spese folli. Sabato 27 luglio, mentre al Petrarca ci sarà il concerto di Maurizio Fabrizio, lui sarà a Ruscello. Per il terzo anno consecutivo. Al Raro Festival, però, viene citato, nello spot di presentazione. “Io c’ho un disco di Pupo, rarissimo”, dice il ragazzo al sindaco Ghinelli che risponde: “Uguale”. Non commenta sulla citazione, ma storce il naso riguardo alle scelte sia di natura economica e sia di spettacoli. “Non voglio fare polemica e anzi mi permetto di dire che questa non lo è affatto - sottolinea Pupo - Non mi permetto di giudicare le scelte ‘editoriali’ prima del mio amico Fanfani e poi del mio amico Ghinelli. Per me parlano i fatti”. Pupo espone: “In tutti questi anni ho sempre cercato di proporre ad Arezzo diverse iniziative nazional popolari. Trasmissioni televise targate Rai, ma mi hanno sempre detto che non c’erano i soldi. Avevo anche proposto di fare la festa per i quarant’anni di ‘Su di noi’, ma la risposta è stata sempre la stessa ‘non abbiamo un centesimo’”. Invece, con il Raro Festival, la storia è andata diversamente. “I soldi si sono trovati - risponde Pupo - Con 660mila euro lo sai quanti spettacoli si organizzano".

ARTICOLO IN EDICOLA E ON LINE SUL CORRIERE DI SABATO 27 LUGLIO 2019