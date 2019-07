La Cava: "Cerco soci forti come me". Trattative in corso

Continua la serie di incontri che già il presidente La Cava aveva annunciato la scorsa settimana quando Massimo Anselmi aveva ceduto il 20 per cento delle quote. “Per il momento sto incontrando gli avvocati degli imprenditori – dice La Cava – che potrebbero entrare dentro l’Arezzo. Si tratta di gente di Roma”. Ore frenetiche, ma fino ad un certo punto. Nel senso che il presidente non si trova con l’acqua alla gola e prima di cedere un pacchetto di quote – sostanzioso – ci pensa due volte. “La società è sana – sostiene La Cava – Da giugno fino a oggi ho versato quasi un milione di euro tra stipendi e fideiussioni. E martedì 30 luglio verso altri 150mila euro, perché abbiamo superato il budget stipendi che era di un milione di euro. Sono cifre importanti, ma gli impegni si mantengono”. Il patron amaranto sta cercando un “socio forte” che possa aiutare concretamente questa società. “Un socio – dice – che abbia intenzione di investire sul serio e che voglia prendersi un impegno gravoso. Tranquilli, comunque perché io tratto solo con gente forte”. Ma quanto è disposto a cedere il presidente dell’Arezzo? Dipende da ciò che questi sarà in grado di sostenere. “Può essere un venti per cento, o qualcosa di più. La maggioranza? Staremo a vedere.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE E ON LINE DELL'EDIZIONE 30 LUGLIO 2019