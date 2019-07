Alluvione, l'appello inascoltato, Cornacchini: "Tombini troppo pieni"

Mery Cornacchini mostra le ultime mail che ha inviato, con richiesta di intervento, sabato 27 luglio poche ore prima dell’alluvione. Lo stesso aveva fatto anche giovedì 18 luglio quando ad Arezzo si erano superati i 40 gradi, ma lei, non aveva dato peso al caldo, quanto alle richieste dei cittadini. Il 2 luglio scriveva all’ufficio manutenzione del Comune: “Mi segnalano molte calditoie otturate in varie zone della città, visto le previsioni di piogge copiose intorno all’8 di luglio, chiedo interventi al fine di evitare rischi di allagamenti. Zona Giotto, zona Pescaiola, piazza Andromeda, via Giordano Bruno, via del Gavardello, via Fiorentina, zona San Donato”. Sabato poi durante l’alluvione, intorno alle 16.30, nuova mail. “I tombini non ce la fanno più a fare defluire l’acqua - scriveva la Cornacchini intorno alle 16.30 - e giorni fa avevo inoltrato richieste per la pulitura di alcuni otturati. “Non so quante ne ho spedite, ma non ho mai ricevuto risposta”, sottolinea oggi.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 31 LUGLIO E ON LINE