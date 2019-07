Chiude lo storico negozio Banchelli

Corso Italia perde un altro negozio storico. Mercoledì 31 luglio sarà l'ultimo giorno per Alessandro Banchelli. Il negozio simbolo dell'eleganza cittadina che per mezzo secolo ha segnato la moda di generazioni abbasserà le saracinesche. Per il centro storico è l'ennesima sconfitta. Di anno in anno i grandi nomi del commercio aretino, che per decenni hanno segnato la crescita economica, simbolo di un periodo florido, hanno tolto le insegne lungo la strada dello shopping. Con l'addio di Alessandro Banchelli la città perde quindi un ulteriore punto di riferimento. Negli anni il negozio ha finito per diventare un punto fermo tanto da indicare un luogo cittadino al pari dei Bastioni. Tra gli aretini infatti Banchelli non è solo sinonimo di eleganza e moda ma anche l'angolo dove si allargano le vetrine tra via Niccolò Aretino e l’inizio di Corso Italia. La chiusura di Alessandro Banchelli coincide con la fine di un percorso professionale lungo 47 anni.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DEL 31 LUGLIO E ON LINE